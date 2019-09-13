В Екатеринбурге вывезли 5 КамАЗов мусора: местный Плюшкин копил его 10 лет (ВИДЕО)

В частном секторе Екатеринбурга на улице Советских Женщин мужчина на своем участке устроил огромную свалку. На протяжении 10 лет он с окрестных помоек тащил хлам – его, по всей видимости, не смущали ни жуткая вонь, ни внешний вид участка. Как рассказали корреспонденту РИА «Новый День» соседи «Плюшкина», они писали во все инстанции, требуя убрать мусор. Однако в ответ получали только отказы: мужчина собирал мусор на своем личном участке, в пределах частной собственности. После начала «мусорной» реформы они обратились в «Спецавтобазу». Юристы регоператора смогли доказать, что имеют право легально убрать горы мусора с территории участка.

Пять КамАЗов мусора

«В постановлении правительства РФ установлен одинаковый порядок ликвидации, вне зависимости от формы права собственности на земельный участок, на котором размещена свалка.

Складирование ТКО в непредусмотренных для этого местах нарушает права неограниченного круга лиц на благоприятную окружающую среду. Поэтому региональный оператор действует в публичных интересах, соблюдая установленную процедуру. При этом при соблюдении данной процедуры в известность о наличии свалки и запуске процедуры ставятся местная администрация, минприроды СО, Росприроднадзор. Также о дате непосредственной ликвидации были уведомлены органы МВД. Поэтому в данном случае отсутствует какое-либо нарушение прав лица», – прокомментировал юрист «Спецавтобазы».

Мусора набралось на пять КамАЗов – участок был захламлен старыми вещами, пакетами с остатками продуктов, баками, досками, под завалами обнаружились два автомобиля. Владельца участка во время «уборки» на месте не оказалось, он уже три месяца не появлялся в доме – соседи говорят, он часто исчезает надолго. Но проживающие поблизости рады тому, что их избавили от неприятного запаха.

Екатеринбург, служба информации

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