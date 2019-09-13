Около ТЦ «Дирижабль» мотоциклист влетел в автомобиль – байкер госпитализирован с тяжелыми травмами (ФОТО)

На улице Академика Шварца около ТЦ «Дирижабль» случилась авария.

Как сообщили «Новому Дню» очевидцы, мотоцикл столкнулся с автомобилем «Хендай» рядом с парковочными местами. Байкер остался жив, но ему потребовалась медицинская помощь. У иномарки разбито заднее стекло.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, авария случилась в 11:15, обстоятельства сейчас выясняется. В ДТП пострадал мотоциклист, он был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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