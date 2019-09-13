В выходные в «Гринвиче» и «Пассаже» можно будет сходить в кино за 129 рублей

В торговых центрах «Гринвич» и «Пассаж» в грядущие выходные пройдет большой киномарафон.

Согласно условиям акции, билеты в кино можно будет приобрести по 129 рублей. Цена действительна на все форматы ATMOS, 3D и 2D. Зрителей ждут и другие сюрпризы: попкорн по 50 рублей, розыгрыш денежного приза в 10 тысяч рублей, бесплатная газированная вода и многое другое.

Подробности акции можно посмотреть на сайтах ТЦ:

http://grinvich-cinema.ru

http://passage-cinema.ru

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 13.09.19

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