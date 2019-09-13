В Екатеринбурге обсудили, какой Апокалипсис – Энгельса или патриарха Кирилла – подходит для XXI века (ФОТО)

В рамках V Уральской индустриальной биеннале, посвященной бессмертию, сегодня в «Колизее» гостям не только показали произведения искусства, но и рассказали, как менялось с течением времени восприятие откровения Иоанна Богослова о конце света и как это связано с политикой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с лекцией на тему «Апокалипсис: между грядущей реальностью и постоянной возможностью» выступил историк и публицист из Москвы Илья Будрайтскис. По мнению эксперта, для новейшего времени проблема Апокалипсиса особенно важна в силу целого ряда причин. В нем обозначена неизбежность катастрофы для существующего мира, а конкретные описания катастроф звучат подчас очень актуально – идет ли речь об изменениях климата или о международной политике. А поскольку «Откровение Иоанна Богослова» говорит не только о гибели старого мира, но и о рождении нового, то его переосмысление можно найти во многих политических теориях.

Илья Будрайтскис описал несколько таких концепций, первую из них он назвал «оптимистичной», или «милленаристичной», а в качестве ее автора указал Фридриха Энгельса, который провел прямую параллель между первыми христианами и первыми социалистами. «Как первые христиане знали о конечности Римской империи, так и социалисты знают о конечности капитализма», – пояснил эксперт. В марксизме XIX века катастрофизм сочетается с оптимизмом; этот подход подразумевает линейность прогресса и одержимость будущим. Одновременно он содержит в себе и секуляризацию Апокалипсиса – религии в нем места нет. В ХХ веке в марксизме-ленинизме происходит переоценка линейного прогресса, и на первый план выходит не естественная смерть капитализма от внутренних противоречий, а активное революционное воздействие на него. Именно это использовали и используют консерваторы для критики революции: с их точки зрения, революционеры разрушают и заканчивают историю, объявляя все, что было до них, лишь предысторией. В качестве иллюстрации можно привести стремление почти каждой победившей революции начать новое летоисчисление или ввести новый календарь.

Другой подход, о котором рассказал Илья Будрайтскис, заключается в том, что Апокалипсис из «неизбежности» превращается в «возможность». Иными словами, такой подход не предполагает, что описанная Иоанном Богословом угроза катастроф реальна, не значит, что Апокалипсис непременно придет, но такая возможность все же присутствует, и следует ее учитывать. Будрайтскис назвал такой подход «либеральным», а его создателем – Иммануила Канта, сказавшего: «Разумно вести себя таким образом, как будто нас, безусловно, ожидает иная жизнь, и при вступлении в нее будет учтено моральное состояние, в соответствии с которым мы закончили нынешнюю». В наше время такое понимание, интегрированное в этику, очень распространено, считает эксперт. В качестве современной иллюстрации такого мировоззрения он привел песню «Прогулки по воде» уральской рок-группы «Наутилус Помпилиус».

Третья концепция, о которой рассказал Илья Будрайтскис, консервативная, которая воспринимает мир как территорию постоянной борьбы добра со злом, она характерна для идеологии Византийской империи или православной монархии, и противостоит философии либерального Запада. По этой концепции, Апокалипсис можно приблизить или отодвинуть теми или иными действиями людей или государств. В России, в отличие от Европы, эта идея все еще достаточно сильна. Говорил на эту тему и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл: «...мы входим в критический период развития человеческой цивилизации, и нужно быть слепым, чтобы не заметить приближения грозных мгновений истории, о которых говорил в книге Откровения Иоанн Богослов. О времени том никто не знает, но приближение или удаление этого времени зависит от нас – от Церкви Божией и каждого человека», – процитировал Предстоятеля РПЦ Илья Будрайтскис.

В завершение лекции Будрайтскис отметил, что проблема, затронутая им, значительно шире и глубже, и может иметь гораздо большее количество решений, чем упомянутые им в докладе.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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