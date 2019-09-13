В Екатеринбурге вооруженный мужчина в сигнальном жилете пытался ограбить банк

В Екатеринбурге произошел очередной случай нападения на банк. Мужчина, вооруженный пистолетом, пытался ограбить Уральский банк реконструкции и развития.

«Сегодня в 10 часов утра на отделение УБРиР, расположенное на ул. Учителей, 8, произошло вооруженное нападение. Преступник, одетый в сигнальный оранжевый жилет, белую строительную каску, в перчатках и маске зашел в отделение. Человек прошел в кассу и, угрожая сотруднице банка предметом, похожим на пистолет, начал требовать деньги. Сотрудница не растерялась и нажала тревожную кнопку, после чего преступник поспешил покинуть помещение банка», – прокомментировали в пресс-службе банка.

В ЧП никто не пострадал. Полицейские работают на месте, в банке также рассказали, что собаке удалось взять след налетчика, но он привел к месту, где преступник бросил жилет. Получить комментарий полиции не удалось – телефоны пресс-службы УМВД не отвечают.

Екатеринбург, служба информации

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