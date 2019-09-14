На Урале в пожаре погибли двое детей (ФОТО)

В поселке Нейво-Рудняк Кировоградского ГО в пожаре погибли двое детей. Об этом сообщает следственный комитет по Свердловской области.

По данным ведомства, сегодня в правоохранительные органы населенного пункта поступило сообщение о пожаре в жилом доме. Возгорание произошло в здании по улице Молодцова в квартире на первом этаже. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, на площади 5 кв. м горели личные вещи. Из задымленного помещения пожарные вынесли двоих девочек – 2016 и 2017 года рождения. К сожалению, спасти малышек не удалось, они отравились продуктами горения. Их мать увезли в центральную городскую больницу Кировграда.

«Для того чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства трагедии, по данному сообщению следственным отделом по городу Кировград Следственного комитета РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам», – сообщают в следственном комитете по Свердловской области.

Свою проверку проводит и прокуратура Кировграда, чтобы установить, при каких обстоятельствах дети погибли. «Точная причина будет установлена после проведения пожарно-технической экспертизы. По результатам надзорных мероприятий, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Полиция проверяет версию, связанную с нарушением техники безопасности. «Погибшие девочки Аня и Саша в момент трагедии дома находились со своей мамой 1992 года рождения. ЧП случилось в их собственной квартире, расположенной на первом этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома. Глава семьи в этот момент находился на работе, он трудится вахтовым методом. Семья на учете в полиции не состоит. На место происшествия выезжал лично начальник территориального ОВД полковник Эдуард Губер, а также сыщики уголовного розыска, участковые уполномоченные и полицейские из подразделения по делам несовершеннолетних. Среди прочих представители МВД отрабатывают версию, связанную с нарушением правил техники безопасности при обращении с нагревательными приборами», – сообщил пресс-секретарь ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Нейво-Рудняк, служба информации

Нейво-Рудняк. Другие новости 13.09.19

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