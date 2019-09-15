Деревянный храм-часовню в Верхней Сысерти тушили полтора часа

В Верхней Сысерти сегодня произошел пожар в деревянном храме-часовне во имя Преображения Господня. По данным ГУ МЧС России по Свердловской области на ликвидацию возгорания огнеборцам потребовалось полтора часа. Быстрому распространению пламени способствовали деревянные конструкции здания. «В момент возникновения пожара в помещении храма находились 6 человек, которые самостоятельно покинули здание. Пострадавших при пожаре нет. Площадь пожара составила 180 квадратных метров, на месте работают 5 единиц техники и 18 человек личного состава. Ведется проливка сгоревших конструкций», – сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

На месте пожара работают дознаватели, эксперты выясняют причины возгорания.

Верхняя Сысерть, служба информации

Верхняя Сысерть. Другие новости 14.09.19

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