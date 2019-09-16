Три человека погибли при попытке переплыть реку на автомобиле УАЗ (ФОТО)

Трое взрослых мужчин утонули в Нижнетуринском округе при попытке пересечь реку Ис на автомобиле УАЗ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, трагедия произошла вчера вблизи поселка Косья. Под воду ушел автомобиль УАЗ, в котором находились пятеро человек. Двоим из них, мужчине и женщине, удалось выбраться из тонущего автомобиля и спастись.

Утонувший автомобиль с телами трех погибших мужчин подняли водолазы аварийно-спасательной службы города Лесного и пожарные 167-й пожарно-спасательной части Нижней Туры. На подъем автомобиля из воды у спасателей ушло немногим более двух часов. Обстоятельства происшествия выясняют следственные органы.

Нижняя Тура, служба информации

Нижняя Тура. Другие новости 16.09.19

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