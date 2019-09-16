В Каменске-Уральском будут судить екатеринбуржца, который насмерть сбил школьницу

В Красногорский районный суд Каменска-Уральского направлено уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга, обвиняемого в том, что он пьяным сел за руль и насмерть сбил десятиклассницу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, мужчине 1985 г.р. грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

По версии следствия, в ночь на 30 июня 2019 года обвиняемый пьяным сел за руль автомобиля «Форд Фокус». Проезжая по деревне Монастырка, он выехал на обочину встречной для него полосы и сбил девушку 2002 г.р., учащуюся 10 класса. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Пытаясь избежать наказания, пьяный водитель пытался подкупить случайного свидетеля ДТП, но получил отказ, вновь сел за руль и скрылся с места происшествия. Сотрудниками ГИБДД виновный был задержан и затем арестован судом.

Каменск-Уральский, служба информации

Каменск-Уральский. Другие новости 16.09.19

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