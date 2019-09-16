В Кольцово запускают еще один рейс до Стамбула

С 4 ноября авиакомпания Red Wings запускает рейсы из Кольцово в Стамбул. Таким образом перелеты из Екатеринбурга по этому направлению осенью и зимой будут пять раз в неделю.

Как сообщили в пресс-службе Кольцово, перелеты будут выполняться на самолете Airbus A321 вместимостью 220 пассажиров. Из Екатеринбурга самолет будет вылетать по понедельникам и четвергам в 05:35 , обратно – по средам и воскресеньям в 21:20. Время в пути – 4 часа.

Сейчас из Кольцово в Стамбул летает Turkish Airlines. С переходом на осенне-зимнее расписание турецкий перевозчик будет летать в Стамбул трижды в неделю. С появлением чартеров авиакомпании Red Wings число рейсов из Екатеринбурга в Стамбул увеличится до пяти в неделю.

Екатеринбург, служба информации

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