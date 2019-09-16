МУГИСО предлагает бизнесменам комнаты в старинных зданиях за несколько тысяч рублей

Министерство по управлению госимуществом Свердловской области выставило на три помещения, в зданиях, признанных объектами культурного наследия, и одно – в доме советской постройки. Предпринимателям предлагается взять их в аренду.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве, три помещения находятся в Верхотурье, одно – в Екатеринбурге. Первый лот – нежилое помещение площадью 65,7 кв. метра, расположенное в здании по адресу: г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 4 (объект культурного наследия «Каменная лавка, XIX в.»). Начальная цена аренды – 6 400 рублей. Второй – помещение в доме № 21 по улице Ленина, площадью 81,8 кв. метра (ОКН «Дом жилой, начало XX в.»). Его МУГИСО сдает за 10 700 рублей. Третье помещение находится в старинном здании общественного собрания, за него просят всего 2 700 рублей.

Кроме того, на торги выставлено нежилое помещение площадью 34,9 кв. м. в Екатеринбурге, по адресу: пр. Космонавтов, д. 56 / ул. Красных Командиров, д. 2, начальная цена 6 300 рублей.

Все помещения планируется сдать в аренду на пять лет. Напомним, арендатор объекта культурного наследия обязан принимать необходимые меры по его сохранению, поэтому желающих, как правило, не очень много.

Екатеринбург, Верхотурье, служба информации

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