Рецидивист за несколько часов на свободе сумел заработать новый срок, избив полицейского

Менее суток пробыл на свободе ранее судимый житель Екатеринбурга: на следующий день после освобождения он совершил новое преступление.

Как сообщили РИА «Новый День» в Следственном комитете, инцидент произошел 20 апреля 2019 года. Свое освобождение мужчина отметил обильными возлияниями, нарушал общественный порядок и ссорился с собутыльниками возле одного из отелей в Железнодорожном районе Екатеринбурга. На место происшествия были вызваны сотрудники вневедомственной охраны, которые потребовали от дебоширов разойтись. Но ранее судимый гражданин отреагировал агрессивно и несколько раз ударил по голове полицейского-водителя. После этого подсудимый был задержан и вновь помещён под стражу, так что на свободе он пробыл менее суток. Приговором суда ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Екатеринбург, служба информации

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