В Верхней Пышме прошел Кубок Урала по дрифту

В Верхней Пышме накануне прошел Кубок Урала по дрифту. В этом году к организаторам – Уральской автоспортивной ассоциации Drive Racing – присоединилась крупнейшая автомобильная площадка региона – музейный комплекс УГМК. «Музей автомобильной техники – это не застывшее собрание экспонатов, это современная, постоянно развивающаяся площадка, которая активно поддерживает популярные виды автоспорта. В планах – провести целую серию соревнований по разным видам автомобильного спорта», – отметила в приветственном слове к гостям и участникам Кубка Урала заместитель директора музейного комплекса Елена Филатова.

Спортивное мероприятие продолжалось восемь часов, в нем принимали участие лучшие пилоты Уральского региона на ярких автомобилях, технически доработанных специально для дрифта, выясняли, кто из них достиг большего мастерства в прохождении скоростных поворотов с управляемым заносом. Впервые на Кубке Урала в Верхней Пышме, кроме традиционного индивидуального зачета, в программу соревнований вошли синхронные заезды в тройках, после подведения итогов всех желающих зрителей покатали на дрифт-такси.

Судьи оценивали заезды по трем основным критериям: скорость, траектория, зрелищность. Победителем Кубка Урала стал пилот из Тюмени – Никита Матусевич на автомобиле Toyota Mark II.

Екатеринбург, Елена Васильева

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