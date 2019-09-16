Французский консул предложил построить в Екатеринбурге канатную дорогу вместо метро

Генеральный консул Франции в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье предложил городским властям проект канатной дороги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, эту идею дипломат обсудил с заместителем главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексеем Бубновым. «Проект, который я сегодня имею честь предложить, разработан французской компанией и был представлен на международной выставке «Иннопром-2019», где имел положительные отклики, – рассказал генконсул. – Данный проект предполагает строительство канатной дороги наземного расположения, что наименее затратно в сравнении с подземным строительством. По нашему мнению, она могла бы отлично расположиться от аэропорта Кольцово до ближайшей станции екатеринбургского метрополитена».

Алексей Бубнов заметил, что представленный проект интересный, но требует детального рассмотрения: «В зависимости от трафика можно рассматривать разные варианты размещения такой дороги. Для нас важно понимать рентабельность проекта. Мы смотрим на опыт Нижнего Новгорода, где подобный вид транспорта уже функционирует и, на наш взгляд, там пока не всё гладко. Как точка развлекательного и туристического притяжения проект имеет право на воплощение, но он должен приносить городу деньги. Мы готовы рассматривать проект, не обманывая ни себя, ни французских коллег. Я обязательно передам предложение главе Екатеринбурга, после чего специалисты смогут изучить практичность и необходимость такого вида транспорта в уральской столице. Скорее всего, подключим население для общественного обсуждения».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.09.19

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