На Урале будут судить мужчину, выбросившего из окна трехмесячного ребенка

В Североуральске будут судить местного жителя, который обвиняется в покушении на убийство малолетнего.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР, вечером 6 июня нетрезвый мужчина зашел в гости к своей знакомой в один из домов на улице Ленина. Женщина отлучилась в магазин, оставив своего трехмесячного малыша на попечение подвыпившего гостя, и тот выбросил ребенка из окна первого этажа.

К счастью, жизнь ребенка была спасена благодаря случайному прохожему. 44-летний мужчина услышал звон разбитого стекла, со стороны улицы подбежал к разбитому окну и успел поймать ребенка на руки. В дальнейшем младенец был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую медпомощь.

В настоящее время уголовное дело в отношении приятеля матери ребенка с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Следует также отметить, что мужчина, спасший жизнь младенцу, награжден благодарственным письмом от местных следователей.

Североуральск, служба информации

Североуральск. Другие новости 16.09.19

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