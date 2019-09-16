На прошлой неделе в Свердловской области заболели ОРВИ 28,4 тысячи человек

В Свердловской области за неделю с 9 по 15 сентября зарегистрировано 28,4 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что выше уровня позапрошлой недели на 70% и находится на уровне аналогичного периода 2018 года.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора, чаще всего болеют дети школьного возраста. В Екатеринбурге за прошедшую неделю вирус подхватили 14,2 тысячи человек. Случаев гриппа пока не выявлено. На карантин по ОРЗ по состоянию на 13 сентября были полностью закрыты один детский сад и одна школа, еще в 13 детских садах закрыто 15 групп.

В конце августа в регион начали поступать вакцины для профилактики гриппа среди детей и взрослых (поступило 43% от заявленного количества вакцины). По состоянию на 13 сентября в Свердловской области поставлено 200 тысяч прививок против гриппа (в том числе 107 тысячам детей), охват населения прививками составил 4,8%.

Также на прошлой неделе зарегистрирован 591 случай с предварительным диагнозом «пневмония», что выше уровня прошлой недели на 27%. Почти 70% заболевших – взрослые.

Екатеринбург, служба информации

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