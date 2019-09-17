В Кольцово загорелся магазин «Монетка»

В Екатеринбурге в микрорайоне Кольцово этим утром загорелся магазин «Монетка».

Как пояснили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре на улице Бахчиванджи поступило в 05:49, горела кровля на площади 50 квадратных метров.

Огонь тушили семь машин и 23 пожарных. На момент возгорания внутри не было людей, в ЧП никто не пострадал. Пожар потушили за 20 минут.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 17.09.19

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