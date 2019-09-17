Дядю, убившего племянника 40 ударами ножа и 17 – молотка, отправили в спецбольницу

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил на принудительное лечение в специализированную психиатрическую больницу мужчину, который с особой жестокостью убил 17-летнего племянника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, убийство было совершено в ноябре 2018 года в поселке Рудном, куда в гости к дяде приехал его 17-летний племянник. Мужчина и молодой человек находились дома вдвоем. При этом у мужчины ввиду психического расстройства возникло желание убить юношу. Он взял кухонный нож и нанес племяннику более 40 ударов в область шеи, груди, живота и конечностей, а после еще 17 ударов молотком по голове. Юноша скончался.

Согласно заключению психиатрической экспертизы, мужчина не может сознавать характер и значение своих действий, в связи с чем нуждается в принудительном лечении. Суд направил его на лечение в медицинскую организацию соответствующего типа.

Екатеринбург, служба информации

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