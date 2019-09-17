ЕВРАЗ направит 6,5 млн рублей на социальные гранты на Урале

ЕВРАЗ объявляет о старте на Урале очередного этапа грантового конкурса социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!».

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении по связям с общественностью регионального центра корпоративных отношений «Урал» (ЕВРАЗ) 15 сентября в Нижнем Тагиле и Качканаре открыт прием заявок на участие в конкурсе социальных грантовых проектов «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!». Прием заявок продлится до 15 ноября, итоги конкурса будут подведены в декабре 2019 года после очной защиты проектов. Компания направит на реализацию проектов 6,5 млн рублей.

Сенсорный сад в детсаду поселка Валериановска

Участниками конкурса могут стать некоммерческие общественные организации или объединения; муниципальные и частные образовательные, медицинские, социальные учреждения; учреждения культуры и спорта; инициативные группы граждан и отдельные граждане под гарантии юридического лица (некоммерческие, либо муниципальные организации).

Проекты будут разбиты на 10 тем: инициативы в области образования и досуга детей и молодежи, профессиональная ориентация; проведение экологических акций, озеленение и благоустройство дворов, парков и скверов, устройство и оформление мест для занятия спортом и мест отдыха; пропаганда здорового образа жизни; культура и искусство; укрепление и популяризация семейных ценностей, воспитание и защита прав и интересов детей; сохранение историко-культурного наследия и развитие экологического туризма; поддержка пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья; внедрение интеллектуальных цифровых технологий, социальная реклама.

В музее «Солнечная береста»

Заявки, представленные на конкурс, должны отличаться высокой социальной значимостью, а также практической эффективностью.

У тагильчан есть возможность разработать и оформить проект, а затем получить на его реализацию грант на сумму до 500 тысяч рублей, у качканарцев – на сумму до 150 тысяч рублей.

«ЕВРАЗ проводит на Урале грантовый конкурс уже более 10 лет, – отметила директор благотворительного фонда на Урале Елена Раудштейн. – За это время реализовано около 200 проектов по благоустройству общественных территорий, продвижению спорта, семейных ценностей, созданию условий для творчества, развития детей, досуга молодежи, поддержке людей старшего поколения и людей с ограниченными возможностями здоровья».

В 2018 году компания поддержала реализацию 25 проектов (13 в Нижнем Тагиле и 12 в Качканаре). Благодаря конкурсу в Нижнем Тагиле возродили парусный спорт, снимается киносказка, бесплатно проводятся занятия по воркауту, появился первые на Урале музей бурачного промысла «Солнечная береста», проходит фестиваль молодежных культур «Вверх по вертикали». В Качканаре открылась гончарная мастерская, в лицее № 6 запустили школьное радио, в детском саду поселка Валериановск появился сенсорный сад, был благоустроен городской парк «Строитель» и открыт молодежный медиацентр.

Ознакомиться с положением конкурса и скачать заявку на участие можно на официальном сайте проекта grant.evraz.com . Проекты и заполненные заявки принимаются по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, д. 80, корп. 9, оф. 303, Региональный центр корпоративных отношений «Урал» ООО «ЕвразХолдинг», а также по электронной почте: bf-ural@evraz.com.

Вопросы по конкурсу можно задать по тел.: (3435) 49-07-98, 49-06-70 Шабаловой Марине Сергеевне, Толмачевой Ларисе Александровне.

Екатеринбург, служба информации

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