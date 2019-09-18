«А нам летать, а нам летать придется!» – в селе Махнево закрыли внезапно сломавшийся мост

В селе Махнево закрыт мост через реку Тагил, делящий населенный пункт пополам.

Пользователи интернет-сообщества «Махнево Онлайн» в соцсети негодуют: «А нам летать, а нам летать ПРИДЕТСЯ!» – написал администратор группы, приложив фото поврежденного моста со знаком «Въезд запрещен» посередине. Жители указывают, что мост ремонтировали совсем недавно, и волнуются, когда его откроют. «По мосту можно проехать или его закрыли совсем? Автор поста, если не трудно, выставите фотоотчет по изменениям, сделают что или нет до пятницы. А то ехать в субботу, вот сидим и думаем, что делать», – написала в группе местная жительница Наталья.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, у моста деформировались опоры. Сегодня в администрации соберется комиссия по чрезвычайным ситуациям для решения вопроса о его ремонте. Там заверяют, что сообщение «с большой землей» не нарушено – транспорт может ездить по мосту, который находится в 3 км от поселка.

Махнево, служба информации

Махнево. Другие новости 18.09.19

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