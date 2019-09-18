«Кросс нации» в Екатеринбурге пробежит министр спорта Колобков

В Екатеринбурге в ближайшую субботу, 21 сентября, пройдет забег «Кросс нации». Центр города из-за любителей спорта по традиции перекроют, а на пробежку выйдут несколько известных персон.

Масштабный забег начнется с 10 утра с торжественного открытия и гостевого забега. Как сообщили в пресс-службе администрации города, участие в забеге подтвердил министр спорта России Павел Колобков. Побегут также генеральный секретарь Федерации бокса Умар Кремлёв, ректор УрФУ Виктор Кокшаров, руководитель дирекции Всемирной Универсиады «Екатеринбург-2023» Александр Чернов и двукратный олимпийский чемпион, легенда бокса Олег Саито – они преодолеют по 2023 метра – в честь будущего юбилея города. В забеге примет участие губернатор Евгений Куйвашев.

Перекрытия движения в центре города растянутся на полдня:

с 8:30 до 13:00 по улице Мира, от улицы Малышева до улицы Первомайской;

с 9:15 до 13:00 по проспекту Ленина, от улицы Восточной до улицы Мира.

Также с 00:00 до 13:00 21 сентября будет запрещена парковка на улицах, по которым побегут участники кросса.

Екатеринбург, служба информации

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