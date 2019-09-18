В Серове осудили женщину, которая воспитывала дочь ремнем

Жительница Серова в качестве средства воспитания своей дочери выбрала ремень – за небольшие проступки 16-летняя девушка получала наказание. Об этом стало известно правоохранителям, по решению суда родительница осуждена на 3 года условно.

В суде было доказано, что ремень женщина использовала для воспитания в марте-мае 2019 года, в некоторых случаях она была пьяна. Поводы для битья девушки находились разные, например: нерасторопно убирала на кухне, во время прогулки младший брат порвал кроссовку. Педагоги техникума, где училась девушка, заметили на ее руке синяки и выведали подробности, информацию передали в полицию.

Мать подростка судили по п.«г» ч.2 ст.117 УК РФ «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного». Подсудимая вину признала, «орудие преступления» выдала следствию. Ее осудили на 3 года условно с испытательным сроком на 2 года. Кроме того, семью теперь профилактически будут проверять.

Серов, служба информации

Серов. Другие новости 18.09.19

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