Свердловские синоптики предупредили об очень сильных дождях

В Свердловской области завтра может резко испортиться погода – 19 сентября на территории региона ожидаются очень сильные дожди. Об этом сообщает Уралгидромет.

В свою очередь, в пресс-службе Уралуправтодора предупредили автомобилистов, которым в непогоду нужно быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим. «Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному бесплатному телефону 8-800-200-63-06», – напомнили в пресс-службе управления.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 18.09.19

«Серые» схемы с налом и сертифицированный лохотрон – депутаты в шоке от выступления и.о. директора ЦПКиО в думе (ФОТО). / Учителя Свердловской области подписали открытое письмо в поддержку задержанных на митингах. / Взносы на капремонт в Свердловской области вырастут с 1 января. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»