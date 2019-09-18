Авторы логотипа «ЕКАТ ЕРИН БУРГ» хотят поменять герб города

Группа дизайнеров, в числе которых автор «трехэтажного» логотипа «ЕКАТ ЕРИН БУРГ», сообщила о своем желании перерисовать герб Екатеринбурга. Об этом вчера на заседании «Экспертного клуба Екатеринбурга» в Доме журналиста рассказал один из участников группы Павел Омелехин.

По словам дизайнеров, у герба «кривая отрисовка и не очень плавные линии». «Это нехорошо. Но мы хотим сделать так, чтобы никто не заметил, что изменилось. Конечно, с точки зрения геральдики мы не можем ничего менять, только графическую отрисовку», – сказали представители группы.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 18.09.19

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