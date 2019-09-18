Под Екатеринбургом боец ММА ищет лысого кота в татуировках

Боец ММА Рустам Шафиев потерял лысого кота по кличке Бес. У животного много особых примет – кот татуированный.

«Друзья! Потерялся всеми вами любимый Беся. Были в гостях в поселке Первомайском, Челябинский тракт 12 км. Выпрыгнул из окна, растворился в темноте и высокой траве. Искал сам, везде и всюду, звал, бесполезно... На следующий день подтянулись мои пацаны, человек 15 прочесали все вокруг, толку ноль... Двое суток уже прошло, он дома-то мерзнет, а на улице сейчас такие холода, особенно ночами, для него это дикий стресс», – написал боец в своем инстаграме.

Он надеется, что кто-то мог подобрать кота, поскольку он убежал неподалеку от трассы Екатеринбург – Челябинск. За помощь в поиске питомца Рустам обещает вознаграждение. «Очень сильно переживаю, не ем, не сплю. Возможно, его подобрали на трассе и приютили у себя. Главное, чтобы был живой, места себе не нахожу, колеса жру успокоительные горстями», – объяснил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 18.09.19

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