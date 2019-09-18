В Екатеринбурге горит завод «ВИЗ-Сталь» (ФОТО)

Крупный пожар в Екатеринбурге – загорелся один из цехов завода «Виз-Сталь».

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по Свердловской области, по предварительной информации, в цехе холодной прокатки загорелось гидравлическое масло. Рабочие эвакуированы, о пострадавших информация не поступала.

Огонь тушат 60 пожарных и 20 машин, используется воздушно-механическая пена, но ситуация осложняется высокой температурой и сильным задымлением.

В соцсетях горожане жалуются на сильный запах горелой резины.

«Предварительная площадь пожара составляет 3 200 кв. м. Из цеха были эвакуированы 200 человек, информации о пострадавших не поступало. Производится увеличение группировки сил и средств», – уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС, добавив, что для мониторинга состояния воздуха в район пожара выехали специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории МЧС. Работает штаб пожаротушения.

Екатеринбург, служба информации

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