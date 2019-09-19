В Екатеринбурге мотоциклист сбил пешехода: погибли оба

Два человека погибли поздно вечером в среду, 18 сентября, в результате ДТП в Кировском районе Екатеринбурге.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД, ДТП случилось в 22:20 на 6-м км дублера Сибирского тракта. Мотоциклист на «Хонде» ехал со стороны Егоршинского подхода в сторону улицы 40 лет Комсомола и сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. От удара мотоциклиста сбросило с мотоцикла, а саму «Хонду» отбросило на ВАЗ-2115, ехавший в среднем ряду.
Мужчина – пешеход, личность которого устанавливается, скончался на месте ДТП.
43-летний мотоциклист от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. На место ДТП выезжали руководители Госавтоинспекции города Екатеринбурга.
Причины ДТП будут установлены в ходе расследования, по окончании которого будет принято мотивированное решение.
Екатеринбург, служба информации
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