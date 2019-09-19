Во время пожара в деревянном бараке люди спасались через окна (ФОТО)

В Серове загорелся двухэтажный жилой дом на 8 квартир по адресу: ул. Орджоникидзе, 9. По предварительным данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, возгорание началось на лестничной клетке, а после по деревянным конструкциям здания распространилось на квартиры и кровлю. От огня пострадало 100 кв. м здания. Пламенем повреждено имущество в четырех квартирах, лестничный марш и крыша.

«Самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений из дома эвакуировались 26 жильцов, из них четверо детей. Из-за огня и сильного задымления возможности выйти через подъездную дверь у жильцов не было, они эвакуировались через окна квартир первого и второго этажей. При эвакуации 5 человек, из них 3 детей получили ушибы и порезы. Им была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась», – сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В тушении огня учувствовали 5 единиц пожарной техники и 21 человек. На тушение у огнеборцев ушло полчаса.

Серов, служба информации

Серов. Другие новости 19.09.19

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