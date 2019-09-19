В Екатеринбурге выпадет половина нормы осадков за месяц

На Урал пришел арктический циклон, из-за которого резко испортилась погода.

Холодный фронт движется со стороны русской равнины, и, когда он дошел до уральских гор, процессы облакообразования стали более интенсивными, поэтому в Свердловской области ожидаются сильные дожди. Местами в регионе может выпасть до 30 мм осадков – это половина месячной нормы сентября, сообщает центр «Фобос».

Кроме того, на Урале ожидается и усиление ветра, скорость которого будет достигать 20 метров в секунду. Но, в основном, это будет заметно на юге региона.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 19.09.19

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