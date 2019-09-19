Более 7 тысяч человек остались без холодной воды в Верхнем Тагиле (ФОТО)

Серьезная коммунальная авария случилась сегодня в Верхнем Тагиле.

Еще утром, около 8:40, горожане заметили «красивый фонтанчик», бьющий прямо из-под асфальта на перекрестке улиц Маяковского и Ново-Уральской.

Скрин с видео из паблика ЭКШН НОВОСТИ ВЕРХНЕГО ТАГИЛА «ВКонтакте»

После чего в городских интернет-сообществах начали появляться многочисленные жалобы на отсутствие в домах холодной воды.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области «Новому Дню» пояснили, что на этом перекрестке поврежден водопровод холодного водоснабжения диаметром 57 мм. Под отключение попали 99 многоквартирных жилых домов с населением 7 079 человек, два детских сада и две школы. Детские сады и школы работают в штатном режиме.

На месте ведутся аварийно-восстановительные работы. Возобновить подачу воды планируется сегодня к 20:00.

Верхний Тагил, служба информации

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