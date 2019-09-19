Депутаты заксо откроют сезон 29 октября: Куйвашев расскажет им про деньги

Первое осеннее заседание заксобрания Свердловской области состоится только 29 октября. Это объясняется необходимостью тщательной проработки законопроектов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе заксо, сегодня совет регионального парламента принял решение об объединении двух запланированных на октябрь заседаний – 22 и 29 числа в одно, которое состоится 29 октября. «Такое решение принято в связи с тем, что необходимо качественно подготовить законопроекты, направленные на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным, только налоговый пакет включает в себя 14 документов», – заявила спикер Людмила Бабушкина.

Кроме того, на первом заседании депутаты ждут губернатора Евгения Куйвашева, который расскажет им об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.09.19

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