Екатеринбуржец в Крыму сорвался с 6-метровой скалы (ФОТО)

31-летний житель Екатеринбурга сорвался с 6-метровой скалы под Судаком в Крыму. Из-за серьезных травм мужчина был обездвижен и сам выбраться из ущелья не смог. Крымские спасатели при помощи альпинистского снаряжения сумели достать пострадавшего и вынести из скалистой местности на носилках. Сейчас мужчина находится в одной из больниц Судака.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Республике Крым, сообщение о падении мужчины поступило 18 сентября в 10 часов утра. В районе горы Меганом 31-летний екатеринбуржец упал с 6-метровой скалы и оказался у подножья урочища Уч-Куя, куда невозможно добраться без специальной подготовки. Сам пострадавший из-за травм не мог двигаться, поэтому ему потребовалась помощь спасателей.

«На место были направлены 4 сотрудника МЧС на автомобиле повышенной проходимости и сотрудники АСО «Крым-спас». В течение часа 31-летний мужчина был найден у подножия урочища Уч-Куя. Сотрудники МЧС России благополучно эвакуировали туриста из горно-лесной местности к спасательному автомобилю и передали сотрудникам скорой медицинской помощи», – сообщили в пресс-службе МЧС.

В Министерстве чрезвычайных ситуаций Республики Крым уточнили, что пострадавшему была оказана доврачебная и психологическая помощь: наложены повязки, проведена иммобилизация с использованием вакуумного матраца. Из ущелья мужчину выносили с помощью альпинистского снаряжения и носилок. После эвакуации пострадавшего передали сотрудникам скорой помощи для дальнейшей госпитализации.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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