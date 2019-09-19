В Пионерском поселке на неделю закроют улицу и остановят движение троллейбусов №12, 18 и 19

Из-за ремонта тепломагистрали с 21 по 29 сентября в Пионерском поселке закроют движение автомобилей по дублеру улицы Блюхера и по улице Данилы Зверева. Также неделю не будут ходить троллейбусы № 12, 18 и 19.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, Екатеринбургская теплосетевая компания будет проводить ремонт на тепломагистрали М-37. Поэтому с 21 по 29 сентября будет закрыто движение транспорта по дублеру улицы Блюхера, в районе дома № 65, а также по улице Данилы Зверева, 5. Троллейбусы, которые ходят по этому участку, неделю вообще не выйдут на маршруты.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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