Парковка «Гринвича» превратится в замок с живыми совами (ФОТО)

Вечером 20 сентября парковка торгового центра «Гринвич» превратится в графский замок с живыми совами. Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе ТЦ, на площадке пройдет закрытый fashion-показ Grinvich Graf Show.

«Концепция события основана на эстетике викторианской эпохи, которая не перестает вдохновлять современных модельеров и модные дома», – рассказывают организаторы мероприятия. Коллекция будет составлена из ассортимента товаров, продаваемых в «Гринвиче» и дополнена стилистами тростями, корсетами и другими атрибутами викторианской эпохи.

Паркинг в качестве подиума выбран неслучайно: простор и камерный свет свечей создадут иллюзию дворцовых сводов. «Канделябры, живые совы, искусственная паутина, обтянутая атласом мебель, троны погрузят гостей в атмосферу британского двора начала XIX в. И даже современные DJ-пульт и бар с концептуальной картой не будут противоречить созданным впечатлениям», – отмечают в пресс-службе «Гринвича».

Гостями фэшн-показа станут профессиональные стилисты, байеры, fashion-блогеры Екатеринбурга, а также журналисты и партнеры «Гринвича». Часть приглашений разыгрывается среди подписчиков Instagram Гринвича @we_love_grinvich.

Отметим, что это уже второй подобный показ. Предыдущий состоялся в «Гринвиче» в мае и имел успех: в паркинг вышли полуобнаженные модели в балаклавах. Положительный отклик зрителей побудил организаторов повторить мероприятие.

Екатеринбург, Елена Васильева

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