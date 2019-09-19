Уральских врачей научили разговаривать с женщинами, потерявшими детей

Сегодня в центре «Охрана здоровья матери и ребенка» прошел семинар для медработников, посвященный одному вопросу – как общаться с пациентками, потерявшими ребенка во время беременности, в родах или вскоре после рождения. Зачастую и врачи не знают, как самим адекватно реагировать и как, например, сообщать членам семьи о трагедии.

«Наши отделения перинатальной диагностики и генетического консультирования специализированные, работают со сложными случаями планирования и вынашивания беременности. Этот образовательный проект поможет понять психологические аспекты работы в таких ситуациях. Бережливое взаимодействие с нашими пациентами и членами их семей – это забота о базовом здоровье матери в будущем», – рассказала главврач КДЦ «Охрана здоровья матери и ребенка» Елена Николаева.

Тренинг для уральских врачей провели эксперты благотворительного фонда «Свет в руках», который занимается психологической и информационной поддержкой родителей при потере ребенка. «Мы поддерживаем врачей, чтобы они были еще более заботливыми и внимательными к пациентам. Мы прекрасно понимаем, что и им после тяжелого рабочего дня надо идти домой, к семьям, которые не должны получать ту боль, которую вы получаете во время своей работы», – сказала руководитель фонда Александра Фешина.

Специалисты объясняют, что эта тема очень закрытая. «Когда семья сталкивается с потерей ребенка – это острое переживание, большой стресс, не всегда люди понимают, как общаться с женщиной, которая перенесла эту трагедию, как они могут помочь. Когда я столкнулась с потерей дочери, я поняла, что не справляюсь и не смогу выкарабкаться, впервые в жизни я обратилась к психологу. Конечно, это важный момент, когда женщину может поддержать специалист», – рассказала волонтер Ольга, которая проводит бесплатные встречи для женщин, столкнувшихся с такой же трагедией.

При этом тема потери ребенка близка многим. По данным фонда, каждый день в России рождается 32 мертвых младенца, треть из них – доношенные, 16 новорожденных погибают в первые семь дней после появления на свет. Кроме того, ежедневно происходят 348 случаев самопроизвольных абортов и 79 абортов делают по медицинским показаниям.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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