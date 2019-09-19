Депутат Госдумы Данил Шилков перешел в Счетную палату. Молодость ему не помешала

Депутат Государственной думы от Свердловской области, либерал-демократ Данил Шилков, избран аудитором Счетной палаты РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня дума проголосовала за четырех аудиторов, но только один из них, Шилков, занимает эту должность впервые, остальные работали в СП и раньше. Поэтому при обсуждении депутаты несколько раз помянули «молодость» коллеги (отметим, 25 сентября Данилу Шилкову исполнится 37 лет). Тем не менее, препятствием это не стало: прозвучала поговорка о том, что «молодость – это недостаток, который быстро проходит», а депутат от ЛДПР Антон Морозов добавил, что партия всегда выступает за то, чтобы «дать дорогу молодым». При этом он добавил, что Данил Шилков «является командным игроком и будет опираться на авторитет нашего лидера – Владимира Вольфовича Жириновского». Спикер Вячеслав Володин пожелал Шилкову как можно скорее набраться опыта. Однако он заметил, что мнения совета думы и фракции ЛДПР могло бы не хватить для решения, если бы кандидатура Шилкова не была одобрена президентом.

За наделение Данила Шилкова полномочиями аудитора СП проголосовали 393 депутата, двое – воздержались, 46 – отсутствовали по уважительным причинам.

Теперь Шилков должен досрочно сложить депутатский мандат. Кто его заменит – решит партия. Иными словами, это будет, скорее всего, зависеть от личного решения Жириновского. «ЛДПР – партия вождистского типа, поэтому решать, кому достанется мандат, будет вождь, – считает свердловский политолог Александр Пирогов. – Будет ли это человек из Свердловской или не Свердловской области – неизвестно». Он также добавил, что наличие или отсутствие в свердловском региональном отделении сильных или ярких личностей не имеет никакого отношения к внутрипартийному распределению мандатов. «Желающих стать депутатом Госдумы, конечно, всегда много, особенно когда для этого не надо проходить через выборы. Пока есть Жириновский с его эпатажем, его партия будет иметь свое гарантированное количество мандатов. Но предугадать, кому достанется вакантное место, очень сложно», – считает эксперт.

По закону, партия должна предложить Центризибркому кандидата в течение 14 дней со дня досрочного прекращения полномочий ее депутата.

Екатеринбург, Москва, служба информации

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