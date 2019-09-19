С ноября на Урале начнут исследовать эмбрионы перед ЭКО

Уже этой осенью в Екатеринбурге в клинико-диагностическом центре «Охрана здоровья матери и ребенка» станут проводить предымплантационные исследования эмбрионов. Об этом рассказала руководитель КДЦ Елена Николаева. Пока что такой скрининг проводят только в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга. «Эта тема в России очень коммерциализирована. В нашем центре скринингом будут заниматься врачи-генетики, мы будем развивать это направление, чтобы семьям, которые имеют уже установленную врожденную наследственную патологию, отсечь путь, когда с помощью ЭКО они не могут родить здорового ребенка», – сказала она.

Предымплантационное исследование позволяет выявить опасные заболевания еще до подсадки эмбриона. Это снижает риск невынашивания беременности на разных сроках, исключает вероятность резус-конфликта между организмами будущей матери и ребенка, снижает риск рождения ребенка с патологиями. Современные генетики, исследуя эмбрион из пробирки, могут диагностировать монотонные заболевания, нарушения в структуре ДНК, которые становятся причиной таких заболеваний, как муковисцидоз, гемофилия, фенилкетонурия и так далее. Кроме того, диагностика хромосомных нарушений позволяет выявить патологические изменения и исключить вероятность рождения ребенка с синдромами Дауна, Эдвардса, Патау, и так далее.

Сейчас в центре проводится также пренатальная, то есть дородовая, диагностика, которая позволяет выявить некоторые пороки и хромосомные патологии. «Мы понимаем, что женщина, которая забеременела в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий, должна проходить пренатальную диагностику. Такие женщины еще более уязвимы: беременность далась им не так нелегко, бывает даже, когда им говоришь, что все хорошо, они не до конца верят», – сказала акушер-гинеколог КДЦ Анна Фейгина.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 19.09.19

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