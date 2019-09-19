На Урале рекламируют украинскую организацию, которую в РПЦ считают сектой (ФОТО)

Жители Свердловской области обратили внимание на огромный баннер, расположенный в Первоуральске.

Как передает читатель «Нового Дня», баннер рекламирует «Книгу, изменяющую мир», под названием «АллатРа». На баннере изображен символ – солнце, а под ним полумесяц, и адрес интернет-сайта, где можно бесплатно ознакомиться с сакральным знанием. «Местные говорят, что этот (ну или другой такой же) баннер в Первоуральске висит уже с год (по другим сведениям – около полугода, – прим. ред.). Прекрасно. Украинская (если верить заявлениям РПЦ) секта на Урале спокойно размещает свои баннеры и всем пофигу», – написала в соцсети член Общественной палаты Екатеринбурга Екатерина Петрова.

«АллатРа» – книга некоей Анастасии Новых и одноименное учение, имеющее признаки нового религиозного движения, а с точки зрения некоторых представителей РПЦ, – и небезопасной секты. На сайте православной епархии Ростова-на-Дону высказывается предположение, что Анастасия Новых – не кто иная, как знаменитая «Мария Дэви Христос» из «Белого братства», которая основала новый проект. В учении причудливо переплетены идеи Елены Блаватской, буддизма, культ христианского святого Агапита и «наступление последних дней». Причем роль реинкарнации святого Агапита отведена врачу из Киева Игорю Данилову, чья клиника расположена рядом с Киево-Печерской лаврой. Паломничество в Киев всячески приветствуется.

Ростовская-на-Дону епархия РПЦ выражает опасения, что реклама учения распространяется в России неспроста, что это «украинская секта, заточенная на Россию» (ее реклама сначала начала появляться в приграничных регионах). «В мифологию секты искусственно вводится персонаж «Номо», который должен спасти всех славян, и в его образе бросается в глаза идентичность с действующим президентом РФ», – указывает она и предполагает, что это сделано специально для привлечения в организацию патриотично настроенных граждан России, которых потом «АллатРа» сможет использовать в своих целях.

Первоуральск, Екатеринбург, Киев, Елена Владимирова

Первоуральск, Екатеринбург, Киев. Другие новости 19.09.19

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