«От 1 до 5%, что щенок выживет», – ветеринары борются за жизнь хаски, которого выкинули в сумке на Уктусе (ФОТО, ВИДЕО)

Ветеринары борются за жизнь щенка хаски, которого выбросили в сумке на Уктусе. Сейчас лечение больного чумкой пса оплачивает не бывший хозяин, а зоозащитники. А с прошлым владельцем собаки будут разбираться уже полицейские. Подробности – в материале РИА «Новый День».

Умирающего хаски хозяин выбросил в сумке на помойку

Волонтер Иван Юшков рассказывает, что щенка обнаружили случайно. Очевидцем стала девушка, которая заметила, как неизвестный ей молодой человек выкидывает на улице сумку, в которой обнаружилась еле живая собака. «Позвонили зоозащитникам, те позвонили в «Хаски Екб». Щенка привезли в ветклинику. Там поняли, что щенок болеет чумкой. Заболевание страшное. Изначально против него нужно было вакцинировать щенка», – объясняет Иван.

Сейчас собака проходит курс лечения. Однако прогноз ветеринаров неутешительный. Со слов специалистов, вероятность, что щенок выживет, не превышает и 5%. «Собака сюда поступила уже с подтвержденным диагнозом «чума плотоядных». Форма нервная, та форма, которая лечению поддается крайне тяжело. Шансов у собачки немного сейчас. По сути, сейчас собака находится на жизнеобеспечении: получает антибиотики, внутривенную капельницу, и контролируем глюкозу в крови, а также жизненные показатели», – говорит врач-ветеринар Максим Руднов.

Щенок находится в крайне тяжелом состоянии: он истощен и не ест. Зоозащитники написали заявление в полицию, чтобы бывшего хозяина пса привлекли к ответственности за жестокое обращение с животным. «По данному факту службой участковых уполномоченных отдела полиции № 13 проводится проверка. В настоящее личность возможного подозреваемого установлена. Проводятся мероприятия по его доставлению в отдел полиции для опроса», – сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

По данным зоозащитников, хозяином собаки является некий Алексей Язов. Впрочем, тот отрицает, что это его собака. Мужчина сказал журналисту РИА «Новый День», что своего пса он давно похоронил.

Волонтеры отмечают, что с собаками породы хаски в принципе справиться может не каждый. Подобные собаки требуют большого внимания к выгулу и дрессировке. «Порода сложная. Порода – не просто взять себе домой проиграться. Люди, которые берут себе хаски, не понимая породу: так получается, что выкидывают собак, либо привозят их в питомники», – дополнил волонтер Иван Юшков.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 19.09.19

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