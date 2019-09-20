Врачи раскрыли данные об отклонениях у детей, рожденных с помощью ЭКО и естественным путем

Уральские медики рассказали, какие отклонения в здоровье чаще всего встречаются у новорожденных детей. «Превалируют врожденные пороки мочевыделительной системы, они не так опасны, как пороки центральной нервной системы. На втором месте – множественные врожденные пороки, которые дают тяжелый прогноз для жизни ребенка. Следующие – пороки центральной нервной системы и врожденные пороки сердца. Что касается ЦНС, то это самые сложные для нас пороки. Когда все еще в утробе мамы, спрогнозировать, как будет функционировать мозг ребенка после рождения, сложно», – сказала главный врач клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка» Елена Николаева.

По словам акушера-гинеколога Анны Фейгиной, в настоящее время нет исследований, которые бы достоверно подтвердили или опровергли связь врожденных пороков со способом зачатия – забеременела женщина естественным путем или прибегнув к вспомогательным репродуктивным технологиям. «Несколько лет мы в нашем центре проводим мониторирование деток, рожденных с помощью ВРТ. Результаты интересные – в общем и целом дети, которые родились после вспомогательных репродуктивных технологий, имеют примерно такие же риски на врожденные пороки, как и у детей в естественной беременности. Процент одинаковый, не отличается от общепопуляционного», – пояснила она.

Однако Фейгина уточнила, что на этапе дородовой, пренатальной диагностики некоторые пороки и хромосомные патологии в случае применения ВРТ обнаруживаются чуть чаще, чем у их «внутриутробных сверстников», зачатых естественным путем. Связано это с тем, что ЭКО-пациентки обследуются тщательнее или же с более высоким риском развития патологий при применении экстракорпорального оплодотворения, пока неизвестно. «Этот вопрос изучается активно, чтобы понимать, с чем это связано, как профилактировать», – сказала врач.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 20.09.19

20 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события. / Шипулин заявил, что будет отдавать половину зарплаты ветеранам. / «От 1 до 5%, что щенок выживет», – ветеринары борются за жизнь хаски, которого выкинули в сумке на Уктусе (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»