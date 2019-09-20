«Автомобилист» одержал восьмую победу подряд

Хоккейный клуб «Автомобилист» продолжил беспроигрышную серию – накануне екатеринбуржцы на домашнем льду одержали восьмую победу подряд со старта регулярного сезона КХЛ 2019/20. Соперником «шоферов» была китайская команда «Куньлунь Ред Стар».

В первом периоде игроки забросили три шайбы – у хозяев отличился Дэн Секстон, у гостей – Тайлер Вонг и Люк Локхарт. Во второй двадцатиминутке екатеринбуржцам удалось переломить ход встречи – шайбы оформили Брукс Мэйcек, Артем Гареев и Питер Холланд, а «Кунлуню» удалось сократить разрыв на один гол. В последнем отрезке основного времени матча гости сравняли счет, дубль во встрече записал на свой счет Локхарт. Победитель определился в овертайме. Шайбу забросил Брукс Мэйсек. Финальный счет – 5:4.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 20.09.19

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