В Екатеринбурге на следующей неделе пойдет снег

В Екатеринбурге продолжится похолодание, которое началось на этой неделе.

Сразу после выходных дневная температура воздуха сильно понизится. Так, в субботу и воскресенье днем, по данным Гидрометцентра России, будет около +10…+12 градусов, а уже в понедельник столбики термометров опустятся до отметки +7. Во вторник, среду и четверг днем будет еще прохладнее – лишь около +5 градусов.

По ночам воздух будет остывать до +1…+3 градусов. По информации метеобюро, в начале следующей недели ожидается снег с дождем.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 20.09.19

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