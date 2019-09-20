В селе под Белояркой фура обронила гигантский камень (ФОТО)

В селе Большебрусянском Белоярского района Свердловской области из фуры выпал огромный камень. Фотографии прислал читатель РИА «Новый День».

Размеры камня настолько велики, что он перегородил целую полосу на дороге. Водителям, двигавшимся по ней, приходится объезжать препятствие по обочине – выезд на встречку на этом участке запрещен.

При каких обстоятельствах камень выпал из фуры, неизвестно.

Большебрусянское, Елена Сычева

Большебрусянское. Другие новости 20.09.19

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