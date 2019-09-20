российское информационное агентство 18+

Интернету 25 лет

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 20 сентября 2019, 10:37 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Медведь несколько часов ходил за грибником по лесу (ФОТО)

Сотрудники ГИБДД Ревды помогли грибнику, за которым по лесу несколько часов настойчиво ходил медведь. Только благодаря автоинспекторам мужчина вышел на трассу.

В пресс-службе ГИБДД рассказали, что мужчина по имени Сергей оставил свою машину на трассе и углубился на 7 км в лес. Некоторое время он собирал грибы, а когда поднял голову, увидел, что в 30-40 метрах стоит медведь и смотрит на него. «Я, как положено, тихонечко в сторону – не бежал, не орал. Отошел немного, прислушался – а он идет за мной», – поделился потом екатеринбуржец с гаишниками.

В тот момент он не на шутку испугался. Так, с медведем, следующим на расстоянии сотни шагов, Сергей, прошел с десяток километров и, в конце концов, заблудился. Поняв, что зверь не хочет оставить его в покое и не зная, в какой стороне дорога, мужчина решил залезть на дерево, чтобы осмотреться и позвонить.

Уже с дерева Сергей дозвонился до службы спасения, откуда сообщение передали экипажу Ревдинской ГИБДД. Приехав к указанному месту, инспекторы включили сирену и полтора часа ездили по трассе, пока заблудившийся грибник не услышал звук. Они созвонились, автоинспекторы подбадривали грибника и подсказывали ему, куда идти. Интересно, что медведь так и продолжал следовать за привлекшим его внимание грибником почти до самого выхода из леса.

Полицейские вывели грибника к подстанции местного предприятия и ждали его там. «Ребята просто молодцы! Один стажер, второй лейтенант. У них даже уже смена закончилась, а они не бросили меня. Если бы не они, меня бы просто из леса не вытащили!» – поделился эмоциями мужчина.

Ревда, служба информации

Ревда. Другие новости 20.09.19

Депутаты и чиновники съездили на экскурсию в Солнечный. / Третью площадку под храм святой Екатерины уберут из списка: это земля ФСБ. / Комиссия представит Березовской думе 6 кандидатов в мэры, а рекомендует – одного. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Фоторепортаж,