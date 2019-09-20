Медведь несколько часов ходил за грибником по лесу (ФОТО)

Сотрудники ГИБДД Ревды помогли грибнику, за которым по лесу несколько часов настойчиво ходил медведь. Только благодаря автоинспекторам мужчина вышел на трассу.

В пресс-службе ГИБДД рассказали, что мужчина по имени Сергей оставил свою машину на трассе и углубился на 7 км в лес. Некоторое время он собирал грибы, а когда поднял голову, увидел, что в 30-40 метрах стоит медведь и смотрит на него. «Я, как положено, тихонечко в сторону – не бежал, не орал. Отошел немного, прислушался – а он идет за мной», – поделился потом екатеринбуржец с гаишниками.

В тот момент он не на шутку испугался. Так, с медведем, следующим на расстоянии сотни шагов, Сергей, прошел с десяток километров и, в конце концов, заблудился. Поняв, что зверь не хочет оставить его в покое и не зная, в какой стороне дорога, мужчина решил залезть на дерево, чтобы осмотреться и позвонить.

Уже с дерева Сергей дозвонился до службы спасения, откуда сообщение передали экипажу Ревдинской ГИБДД. Приехав к указанному месту, инспекторы включили сирену и полтора часа ездили по трассе, пока заблудившийся грибник не услышал звук. Они созвонились, автоинспекторы подбадривали грибника и подсказывали ему, куда идти. Интересно, что медведь так и продолжал следовать за привлекшим его внимание грибником почти до самого выхода из леса.

Полицейские вывели грибника к подстанции местного предприятия и ждали его там. «Ребята просто молодцы! Один стажер, второй лейтенант. У них даже уже смена закончилась, а они не бросили меня. Если бы не они, меня бы просто из леса не вытащили!» – поделился эмоциями мужчина.

Ревда, служба информации

Ревда. Другие новости 20.09.19

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