Екатеринбургские правоохранители за разбой и кражу задержали фейкового полицейского и его напарника

Сотрудники полиции Екатеринбурга задержали двух мужчин 1988 и 1993 годов рождения, которые подозреваются в совершении преступлений по статьям 158 «Кража», 159 «Мошенничество» и 162 «Разбой» УК РФ.

По данным следствия, злоумышленники похищали у своих жертв ценности. По предварительной информации, один из задержанных представлялся сотрудником полиции, и даже пришил к гражданской рубашке погоны. При себе мужчина имел имитацию служебного удостоверения. Также подозреваемый надевал портупею с кобурой, в которой находился травматический пистолет.

«Действовали злоумышленники по отработанной схеме. Лжеполицейский звонил в дверь квартиры потерпевшего и сообщал, что в доме была совершена кража. После этого он требовал показать какое-либо ценное имущество (телефон, банковскую карту) якобы для проверки. Когда жилец передавал в руки похитителя свою вещь, подозреваемый заявлял, что изымает ее. Если гражданин отказывался отдавать имущество, то его отбирали под угрозой применения силы. Кроме того, проникнув в жилища граждан, они совершили несколько тайных хищений», – сообщают в отделе по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Подозреваемые были задержаны в апреле 2019 года. Они полностью признали свою вину. На счету молодых людей числится участие в 9 эпизодах, дополняют правоохранители. «Санкция за наиболее тяжкое из совершенных ими преступлений предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Один из задержанных в настоящее время арестован, второй скрылся от следствия и находится в розыске», – отметили в отделе по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.09.19

По Екатеринбургу опасно ездить: неизвестные массово воруют решетки «ливневки» (ФОТО). / После публикации «Нового Дня» прокуратура оспорила покупку дорогого авто для чиновников из уральской глубинки. / Атомный велопробег, квест по старинному особняку и эволюция человека – Weekend (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»