В автосервисе спасли котенка, который проехал под крылом машины 200 км (ВИДЕО)

Накануне вечером автомеханики из екатеринбургского сервиса спасли маленького котенка, который проехал под крылом автомобиля около 200 километров.
Из машины достали котенка
Как рассказали «Новому Дню» в автоцентре «Лидер», к ним обратился мужчина, который приехал по делам в Екатеринбург из Красноуфимска. Он услышал в районе переднего бампера своей Hyundai Creta жалобное мяукание, и понял, что в машину забрался котенок – на улице холодно, и животные нередко пробираются поближе к мотору, чтобы согреться.
Сотрудники сервиса Сергей Обирин и Раис Овсянников спасли зверька. Для этого им пришлось снять локер, и из-под крыла автомобиля выпал крошечный черный котенок, которому, вероятно, не больше двух недель отроду – он только открыл глаза. Водитель машины забрал спасенного малыша домой.
Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Антон Отман
Екатеринбург. Другие новости 20.09.19
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