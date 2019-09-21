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Суббота, 21 сентября 2019, 13:44 мск

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Православные отмечают сегодня Рождество Пресвятой Богородицы

Православные россияне отмечают 21 сентября один из главных церковных праздников – Рождество Пресвятой Богородицы.

По преданию, Дева Мария родилась в небольшом галилейском городке Назарете и была долгожданным ребенком в семье своих родителей – святых Иоакима и Анны, которые долгое время оставались бездетными, за что терпели несправедливое поношение от своих соплеменников, поскольку у евреев бесчадие в ту пору считалось наказанием за грехи.

По легенде, когда святая Анна молилась в храме, перед ней предстал ангел Господень и сказал, что Бог внял ее молитве – она родит, и о ее потомстве будут говорить во всем мире. Тогда Анна пообещала, что посвятит свое дитя служению Господу. Через девять месяцев святая Анна родила дочь и нарекла ее Марией.

Hа Руси Дева Мария издавна почитается как Богоматерь, как заступница людей перед Богом.

21 сентября в народном календаре связывается с приходом осени и праздником урожая – и чем урожайнее лето, тем продолжительнее будет праздник. Обязательным считалось приглашение молодых к родителям (тестю и теще) вместе со свекром и свекровью для установления и укрепления добрых, мирных отношений между невесткой и родителями мужа, между семьями сватов.

Екатеринбург, Елена Васильева

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