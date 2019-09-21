За посадку на кукурузное поле самолета «Уральских авиалиний» назначена выплата по каско в 46,1 млн долларов

Страховщики посчитали, во что обошлась посадка на кукурузное поле самолета «Уральских авиалиний». Как сообщает газета «Ведомости», выплата по каско для авиаперевозчика составит 46,1 млн долларов. Сумму озвучил заместитель гендиректора «Альфастрахования» Илья Кабачник. Эта компания страховала самолет.

Напомним, что Airbus 321 «УА» аварийно сел на кукурузное поле возле аэропорта Жуковский рано утром 15 августа. Сразу после взлета лайнер, следовавший по маршруту Москва-Симферополь, столкнулся со стаей птиц, чайки попали в оба двигателя, они отключились, и экипажу пришлось экстренно совершать посадку.

Самолет не подлежал восстановлению, он был разрезан и убран с поля. Сейчас он хранится в ангарах Летно-исследовательского института (ЛИИ) имени Громова, пишут «Ведомости».

Свои убытки от выплаты по страховому случаю «Альфастрахование» будет взыскивать со стороны, виновной в происшествии, говорили люди, близкие к российским страховым компаниям, и топ-менеджеры авиакомпаний. «Мы рассматриваем варианты возмещения наших расходов. В России есть сложившаяся судебная практика, по которой убытки авиакомпаний и страховщиков из-за столкновений с птицами в зоне ответственности аэропорта ложатся на аэропорт», – сказал Кабачник. Сумма выплат включает прежде всего стоимость самолета (его возраст был более 20 лет) и двигателей, рассказал Кабачник. Сравнительно небольшую сумму также составят выплаты «Уральским авиалиниям» ее ущерба от отмены рейсов, расходов на демонтаж и хранение лайнера. Такой возрастной Airbus стоит около $20 млн. Размер выплаты более чем вдвое превысит эту сумму прежде всего из-за более новых двигателей.

Кроме того, в сумму выплат при гибели самолета входит недополученная прибыль от его эксплуатации в будущем.

Выплаты иностранным лизинговым компаниям, которые владели самолетом и его двигателями (представитель «Альфастрахования» их не назвал), планировалось произвести до 15 сентября, но из-за некоторых юридических тонкостей этого еще не произошло, пояснил Кабачник.

Вероятнее всего, «Альфастрахование» будет пытаться взыскать деньги с ЛИИ имени Громова, который входит в Объединенную авиастроительную корпорацию.

Дело в том, что владелец «Жуковского», компания «Рампорт аэро», не является владельцем или арендатором взлетно-посадочной полосы. Полоса принадлежит ЛИИ им. Громова, а «Жуковский» выступает только агентом ЛИИ по продажам авиакомпаниям услуги «взлет – посадка», признает человек, близкий к ОАК. И именно институт отвечает за орнитологическую безопасность на приаэродромной территории.

Но требовать покрытия этой суммы «Альфастрахование» будет скорее всего с «Рампорт аэро», а она, в свою очередь, будет обращаться ЛИИ имени Громова, объясняет человек, близкий к одной из сторон, пишут «Ведомости».

Екатеринбург, Елена Васильева

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