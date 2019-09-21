Уралец поел грибов и умер

Житель Нижнего Тагила получил смертельное отравление, поев грибов. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области, пик острых отравлений ядовитыми грибами в регионах России приходится традиционно на конец лета-начало осени. В этом году на Урале урожай грибов начался в августе. На сегодняшний день в управление Роспотребнадзора поступило 3 экстренных сообщения по отравлениям. По каждому случаю проводится расследование, принимаются меры.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 21.09.19

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