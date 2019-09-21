На дублере Сибирского тракта в ДТП погиб человек (ФОТО)

ДТП со смертельным исходом случилось около 18:00 сегодня на дублере Сибирского тракта.
Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», с трассы вылетела фура. На проезжей части лежит тело, предположительно, водителя.
На месте аварии работает ГИБДД. Причины трагедии устанавливаются.
Екатеринбург, Елена Васильева
Екатеринбург. Другие новости 21.09.19
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